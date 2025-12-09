Камбоджа обвинила армию Таиланда в использовании отравляющих веществ

Таиландская армия якобы распылила отравляющие вещества над одним из приграничных районов в Камбодже, заявило камбоджийское министерство национальной обороны.
В ведомстве отметили, что почти всю ночь армия Таиланда непрерывно вела огонь в военном округе № 5. Кроме того, как уточнили в министерстве обороны Камбоджи, таиландская сторона направляла разведывательный беспилотник в район горы Трангоул.
«После этого военные Таиланда произвели распыление отравляющих веществ над указанным районом», — сказано в заявлении оборонного ведомства в социальных сетях.
В министерстве добавили, что на настоящий момент таиландская армия продолжает обстреливать территорию.
Напомним, 8 декабря ВС Таиланда заявили, что Камбоджа атаковала таиландскую военную базу Анупонг. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times обвинило войска Таиланда в том, что они первыми открыли огонь. После инцидента на границе таиландская сторона подняла в небо истребители F-16.
Также сообщалось, что боевая авиация Таиланда нанесла удары по казино в Камбодже, которое, как предполагается, могло храниться тяжёлое вооружение и беспилотники. Кроме того, таиландские военнослужащие уничтожили в районе Пхлан Хин Пает Кон памятник Золотому коню, который является символом 3-го батальона обеспечения Королевской армии Камбоджи.