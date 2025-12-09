Камбоджа обвинила армию Таиланда в использовании отравляющих веществ

В ведомстве отметили, что почти всю ночь армия Таиланда непрерывно вела огонь в военном округе № 5. Кроме того, как уточнили в министерстве обороны Камбоджи, таиландская сторона направляла разведывательный беспилотник в район горы Трангоул.