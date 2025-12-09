Боец ВС РФ: ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова

Он отметил, что отдельные группы бойцов ВСУ предпринимают попытки выйти из окружения небольшими подразделениями, однако сталкиваются с препятствиями со стороны своих же. По утверждению «Малька», бегущих останавливают огнём, не позволяя им покинуть линию обороны.