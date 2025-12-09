Командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии с позывным «Малёк», участвующей в операции в интересах группировки «Центр», сообщил РИА Новости, что в районе окружённого Димитрова украинские боевики якобы открывают огонь по собственным сослуживцам, пытающимся оставить позиции и сдаться.
Он отметил, что отдельные группы бойцов ВСУ предпринимают попытки выйти из окружения небольшими подразделениями, однако сталкиваются с препятствиями со стороны своих же. По утверждению «Малька», бегущих останавливают огнём, не позволяя им покинуть линию обороны.
«Они пытаются выйти мелкими группами, потому что свои же не дают, свои же стреляют в спину. Не дают выйти», — заявил он, добавив, что подобные случаи фиксируются регулярно.
Ранее сообщалось, что в окрестностях города Доброполье в ДНР боевики ВСУ застрелили украинского военного, приняв его за россиянина.