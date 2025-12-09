Банды черных невест: кто охотится за миллионными выплатами военных

По России прокатилась волна уголовных дел, вскрывших чудовищные по цинизму мошеннические схемы. Речь идет о так называемых «черных вдовах» — женщинах, целенаправленно заключающих браки с участниками специальной военной операции ради последующего присвоения всех положенных им выплат, включая выплаты в случае гибели.
Любовь по расчету.
Следователи в разных регионах фиксируют одни и те же признаки: стремительное оформление отношений, полное безразличие к судьбе «мужа» и исчезновение после получения денег.
«Начнём с того, что вдруг ниоткуда берутся какие-то барышни в окружении холостых бойцов СВО, которые прибыли на лечение или в отпуск. Как правило, женатых они не трогают. Девушки тут же начинают их “окучивать” и затягивать в ЗАГС. Именно не встречаться, строить отношения, общаться, а у них задача номер один — затянуть их в ЗАГС, чтобы оформить официально отношения. А после этого уже судьба этих ребят их мало интересует», — объясняет криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru.
Эксперт подчеркивает психологическую подкованность таких мошенниц: «Парни приезжают в отпуск, они давно не видели женщин, девушек. И тут появляется такая вот симпатичная барышня, которая очень быстро оплетает вокруг военного свои сети, как паучиха. Эти барышни знают, как подойти к военным, на что надавить, чтобы парень готов был за ней в огонь и воду».
Трагедия в деталях.
Истории, которые приходят из разных городов, шокируют. Жительница Самары, представившаяся Марией, рассказала трагическую историю своих знакомых.
«У знакомой погиб сын Максим на СВО. Месяца за три до гибели он пришел в отпуск. У него была невеста Маша, планировали свадьбу… И там Максим знакомится с какой-то Ирой… Максим вечером разругался с невестой, порвал с ней, а с утра с этой Ирой подал заявление в ЗАГС… Вскоре погиб. Знаю, что эта Ира с матерью Максима не общалась. За выплатами, когда погиб, первой побежала».
Как отмечает Игнатов, часто родители и дети погибшего узнают о его смерти и потере всех прав на выплаты задним числом, когда деньги уже получены «фиктивной вдовой».
ОПГ невест.
Проблема приобрела масштабы организованной преступности. В Нижневартовске следственное управление СК по ХМАО-Югре арестовало преступную группу из пяти человек во главе с местной жительницей. Их схема была отлажена: поиск одиноких мужчин, убеждение заключить контракт с Минобороны, фиктивный брак и оформление доверенности на доступ к счетам. Общая сумма похищенного — около 30 миллионов рублей. Примечательно, что организатор группы ранее уже была замешана в мошенничестве с недвижимостью, обманывая людей с долгами за ЖКХ.
Не менее громкое дело раскрыто в Нижегородской области, где действовали сразу три преступные группы. Их тактика была еще более беспощадной. Мошенники искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, склоняли их к заключению контракта, а затем «женили» на своих подельницах для доступа к деньгам. В ходе расследования вскрылось и убийство: один из организаторов, опасаясь разоблачения, отравил метиловым спиртом своего сообщника и еще четырех человек. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
А в Архангельской области мошенники вообще убедили местного жителя отправиться служить, чтобы после его гибели получить 15 миллионов рублей по фиктивному браку.
Закон черных вдов.
В Госдуме уже отреагировали, предложив ввести отдельную уголовную ответственность для «черных вдов».
Эксперты, включая Михаила Игнатова, призывают бойцов, находящихся в отпуске или на лечении, быть предельно осторожными с новыми стремительными знакомствами, а их семьи — интересоваться их личной жизнью и открыто говорить об этой опасности. Стремление неизвестной женщины оформить брак в кратчайшие сроки — главный красный флаг, который нельзя игнорировать.
За внешней симпатией может скрываться холодный расчет преступной группировки, наживающейся на трагедиях и героизме.