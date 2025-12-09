Две трассы курорта «Арсеньев» готовятся к тестовому запуску под Новый год

«В городе Арсеньев идет развитие горнолыжного курорта. Работают подъемники, началось оснежение двух трасс, большими темпами идет подготовка входной группы, где будет работать прокат оборудования. Все это будет работать к концу этого месяца, к 31 декабря. По заверениям инвестора, в новогодние каникулы люди смогут кататься на этих трассах. А в следующем году — полноценная сдача курорта с гостиницами, бассейнами, с тем чтобы прямо из гостиницы проехать до подъемника», — сообщил губернатор.