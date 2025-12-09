Две трассы курорта «Арсеньев» готовятся к тестовому запуску под Новый год

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил стройку курорта «Арсеньев» и сообщил, что там к тестовому запуску готовятся две горнолыжные трассы, подъемники, а также прокат лыж и сноубордов. Курорт должен был начать работу год назад, но тогда из-за проблем с поставкой оборудования запуск был отложен.
Как рассказал губернатор в своем ТГ-канале (18+), на горе Обзорная началось оснежение трассы «Бумеранг» протяженностью более 1500 метров. В ближайшие дни к ней присоединится вторая трасса — «Стрела». Их общая протяженность составит более трех километров. На «Бумеранге» уже работают подъемники, которые могут доставить людей на пик примерно за 11 минут.
Олег Кожемяко лично оценил ход подготовки.
«В городе Арсеньев идет развитие горнолыжного курорта. Работают подъемники, началось оснежение двух трасс, большими темпами идет подготовка входной группы, где будет работать прокат оборудования. Все это будет работать к концу этого месяца, к 31 декабря. По заверениям инвестора, в новогодние каникулы люди смогут кататься на этих трассах. А в следующем году — полноценная сдача курорта с гостиницами, бассейнами, с тем чтобы прямо из гостиницы проехать до подъемника», — сообщил губернатор.
Таким образом, если все пойдет по плану, первые гости смогут опробовать новые трассы уже в период нынешних новогодних праздников, хотя и в тестовом режиме.
Напомним, круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев» — один из крупнейших инвестиционных проектов региона с общим объемом вложений 9,6 млрд рублей. Концессионное соглашение о его создании было подписано на Восточном экономическом форуме в 2022 году. Первоначально тестовый запуск был запланирован на декабрь 2024 года, но был перенесен. Как ранее пояснял министр экономического развития Приморья Андрей Блохин, причиной задержки стали проблемы с проведением платежей и поставками оборудования и стройматериалов. Сейчас проект активно наверстывает упущенное время.