Пророческая шутка: актер и стендапер Красильников умер в 45 лет от инсульта

«Отлично всё было на вечере. Еще про астероид общались (3I/ATLAS), про безумные версии развития событий. И обсудили в шутейном ключе, так сказать, что комета приблизится и у некоторых людей (типа неверующих в это всё) оторвется тромб. Это как прикол работает хорошо, конечно, даже шутку такую шутил пару раз с залом… Оказалась такая вот, блин, вселенская ирония», — отметил Мартынов.