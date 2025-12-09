Пророческая шутка: актер и стендапер Красильников умер в 45 лет от инсульта

Актер из сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников скончался в возрасте 45 лет в Перми. В городе мужчина был одним из ключевых организаторов юмористических и интеллектуальных мероприятий, вел активную творческую жизнь. Стендап-комики, которые хорошо знали артиста, рассказали о нем aif.ru, а также поведали о пророческих шутках, прозвучавших накануне трагедии.
Скончался после инсульта.
«Дима ушёл из жизни 6 декабря после инсульта», — сообщили в группе «Стендап Мафия Пермь» во «ВКонтакте».
Чуть ранее о тяжёлом состоянии шоумена рассказала супруга Красильникова: артист находился в реанимации, и женщина просила всех помолиться за его здоровье. Однако чуда не случилось.
Прощание с Красильниковым и поминки пройдут днем 9 декабря. Организаторы попросили не приносить цветы и венки, так как артиста будут кремировать, а церемония планируется «максимально спокойная и простая».
Пророческая шутка про комету и «оторвавшийся тромб».
Стендап-комик Константин Мартынов из Екатеринбурга 28 ноября участвовал в шоу в Перми и общался там с умершим. В ходе беседы с aif.ru он вспомнил о шутке, которую юмористы обсуждали между собой, в том числе с Красильниковым. Шутка в определенном смысле оказалась пророческой.
«Отлично всё было на вечере. Еще про астероид общались (3I/ATLAS), про безумные версии развития событий. И обсудили в шутейном ключе, так сказать, что комета приблизится и у некоторых людей (типа неверующих в это всё) оторвется тромб. Это как прикол работает хорошо, конечно, даже шутку такую шутил пару раз с залом… Оказалась такая вот, блин, вселенская ирония», — отметил Мартынов.
Он добавил, что Красильников «был человеком с большой буквы, с добрым и честным сердцем, профессионалом своего дела, отличным организатором и талантливым артистом».
Мартынов также вспомнил, что в ходе общения с Красильниковым они говорили о том, что Дмитрий выглядит моложе своих лет.
Был бодр, но проблемы со здоровьем были.
О своей последней встрече с «реальным пацаном» aif.ru рассказал стендап-комик Макс Пихуля из Челябинска.
«Дмитрия видел буквально неделю назад, он приглашал на мероприятие 28 ноября в Перми. В тот момент он выглядел очень бодро и спокойно», — поделился снендапер.
По его словам, Красильников был дружелюбным и душевным человеком, начитанным, интересным, уверенным в себе; когда приглашал на выступления, всё качественно организовывал, заботился о комфорте всех участников шоу.
«Артистом Дмитрий тоже был замечательным. У него очень комичный образ, он занимался и КВН, и стендапом, всегда был на волне всего происходящего в индустрии», — сказал Пихуля.
При этом собеседник не исключил: несмотря на активность, у Красильникова могли быть проблемы со здоровьем.
«Избыточная масса, а из этого следуют давление и проблемы с сосудами… Но из-за чего конкретно произошел инсульт в тот день, не могу знать», — подытожил Пихуля.
Фильмография Красильникова насчитывает три работы: сериал «Реальные пацаны» и фильм «Реальные пацаны против зомби», где он играл Андрея, друга Вики, а также фильм «Папа напрокат».