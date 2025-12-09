Ричмонд
В Минздраве сообщили, когда первые пациенты получат вакцину для терапии меланомы

Мурашко: Пациенты получат вакцину для терапии меланомы в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале 2026 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты», — уточнил глава федерального ведомства.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина против рака готова к применению. Проведенные доклинические исследования показали ее безопасность и высокую эффективность.

Вместе с тем, заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова уточнила, что российская вакцина от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках, поскольку лекарство изготавливается индивидуально.