В Минздраве сообщили, когда первые пациенты получат вакцину для терапии меланомы

Вместе с тем, заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова уточнила, что российская вакцина от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках, поскольку лекарство изготавливается индивидуально.