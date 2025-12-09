В Соцфонде рассказали о выплатах для участников СВО и их семей

Согласно фонду, в этом году были расширены пенсионные гарантии для отдельных категорий ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. Они имеют право на получение сразу двух видов выплат: государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости. В дополнение к ним ветераны могут оформить ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячную денежную компенсацию.