Российская армия после освобождения Волчанска штурмует Лиман и Вильчу в Харьковской области. Бойцы РФ уже прорываются к центру Вильчи. Бои тяжелые, противник пытается контратаковать.
Штурмовикам ВС РФ оказывает поддержку авиация, нанося удары по южным окраинам Вильчи, пресекая попытки противника перебросить резервы. С этой же целью выводятся из строя мосты и переправы.
Несмотря на попытки контратак, противник несет серьезные потери. 225-й «элитный» штурмовой полк почти разбит.
Упорные бои под Печенегами.
В районе Вильчи и Лимана Харьковской области идут упорные бои, подтвердил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Вильчу и Лиман противник использует как район обороны, оттуда идет дорога в сторону Печенег и печенежского водохранилища и на Чугуев. Поэтому противник яростно там сопротивляется, понимает, чем грозит потеря этих двух населенных пунктов. ВСУ пытаются удержать села всеми силами, там идут самые большие и упорные бои», — сказал Алехин.
По его словам, в Вильче и Лимане находятся российские штурмовики.
«Но идут упорные бои, и они часто носят встречный характер. Противник контратакует, мы наступаем, противник контратакует», — добавил военный эксперт.
Удар по дамбе остановил ВСУ.
Военные каналы писали об ударе по Печенежской дамбе, расположенной западнее Купянска. Удар разрушил автомобильную дорогу, благодаря чему логистика противника на волчанском направлении была разрушена.
По словам Алехина, ВСУ пытались перебрасывать силы и средства через печенежское водохранилище к Вильче и Лиману.
«Но наши военные два раза ударили в этом районе, шлюзы не повредили, а автомобильная дорога повреждена, движение ВСУ остановлено», — добавил полковник.
Уничтожение автомобильного моста на Печенежской дамбе оказало существенное влияние на логистику ВСУ в этом районе. Лишенные возможности оперативно перебрасывать подкрепления и боеприпасы, украинские подразделения испытывают серьезные трудности. Это создает благоприятные условия для российского наступления.
«Элита» сдается в плен.
Боевики «элитного» 225-го штурмового полка ВСУ группами сдаются в плен в районе Вильчи и Лимана, заявил aif.ru Алехин.
«В районе Вильчи и Лимана есть случаи сдачи в плен военнослужащих 225-го полка. Нельзя сказать, что массово, но группами сдаются. В том числе и личный состав этого так называемого “элитного” полка. Раньше он считался элитным, но сейчас это чисто условное название», — сообщил Алехин.
От 225-го «элитного» штурмового полка ВСУ, воюющего на харьковском направлении, остались только «рожки да ножки», противник потерял больше половины личного состава и техники в районе Вильчи и Лимана.
«Элитный — весьма условное название. От элитного там остались рожки да ножки, потому что ВСУ больше всего там теряют личного состава и техники. Фактически этот полк утрачивает боеспособность из-за потери личного состава и техники на 45−50%», — добавил военный эксперт.
Сдача в плен военнослужащих 225-го штурмового полка, ранее считавшегося элитным, свидетельствует о снижении боевого духа украинских подразделений и истощении их ресурсов.