Турниром, приуроченным ко Дню Героев Отечества, открыли хоккейный сезон в Иркутске

В рамках турнира, посвященного Дню Героев Отчества, состоялись матчи по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд Иркутска.
Соревнования проходили одновременно на четырех площадках — во всех городских округах. На лед вышло более 15 команд, возраст спортсменов — младше 13 лет.
В Октябрьском округе мероприятие прошло на корте ИВАТУ. Свои навыки игры продемонстрировали шесть команд.
«Такие соревнования уже стали доброй традицией. Открываем их ежегодно, как только залит первый лед. Затем матчи продолжаются весь зимний сезон. Тренировочный процесс организован круглый год: зимой — хоккей, летом — футбол, теннис и общефизическая подготовка», — рассказал инструктор по спорту МКУ «Городской спортивно-методический центр» Евгений Ивашечкин.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, участник команды «Ангара» Михаил Хохлов занимается хоккеем год. В его активе уже есть два призовых места, в том числе первое место в Кубке мэра Иркутска.
«Сегодня мы настроены поиграть в красивый хоккей и выиграть!», — поделился хоккеист.
Всего в городе функционирует 29 хоккейных кортов. В этом году за счет программ «Есть решение» и «Народные инициативы», а также городского бюджета, в том числе средств из фонда поддержки избирательных округов, на трех проведен капитальный ремонт. В планах — дальнейшая модернизация спортивных объектов, приобретение современного оборудования.
В свободное от тренировок и соревнований время посетить площадки может любой желающий. За каждым объектом закреплен инструктор ГСМЦ. Бесплатные хоккейные корты уже открыты в разных районах Иркутска:
Свердловский округ.
мкр. Университетский, 87;
мкр. Первомайский, 76;
ул. 4-я Железнодорожная, 44;
мкр. Юбилейный, 8.
Ленинский округ.
ул. Куликовская, 9;
ул. Тельмана, 53;
станция Батарейная;
ул. Центральная, 15;
мкр. Березовый, 105;
ул. Баумана, 176.
Правобережный округ.
мкр. Зеленый, 30.
Октябрьский округ.
бул. Постышева, 20;
ул. Советская, 176.
Остальные площадки в ближайшее время также будут готовы принять любителей зимних видов спорта.