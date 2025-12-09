Турниром, приуроченным ко Дню Героев Отечества, открыли хоккейный сезон в Иркутске

Всего в городе функционирует 29 хоккейных кортов. В этом году за счет программ «Есть решение» и «Народные инициативы», а также городского бюджета, в том числе средств из фонда поддержки избирательных округов, на трех проведен капитальный ремонт. В планах — дальнейшая модернизация спортивных объектов, приобретение современного оборудования.