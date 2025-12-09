Омский «Авангард» сообщил о новых достижениях хоккеистов

Домашняя серия матчей в чемпионате КХЛ стала для омского «Авангарда» богатой на события.
Свои игровые юбилеи в КХЛ отметили Семён Чистяков и Михаил Гуляев. Наиль Якупов забросил сотую шайбу в регулярных чемпионатах, а Александр Волков набрал 150 очков результативности.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд, став лучшим защитником недели в десятый раз. В двух последних матчах он набрал 5 (2+3) очков. На его счету также один силовой прием, четыре блокированных броска и три перехвата.
Шарипзянов таким образом обошёл Кевина Даллмэна, который за свою карьеру удостоился титула лучшего защитника девять раз.
Капитан омского «Авангарда» примет участие в Матче звёзд КХЛ 7 и 8 февраля. Он выиграл зрительское голосование в категории защитников. Капитаном омской команды хоккеист неизменно является с 2022 года. В прошлом году клуб заключил с ним пятилетний контракт. У Дамира есть супруга и двое детей. Сына он уже вывел на лёд и поделился видео с первой тренировки со своими болельщиками.