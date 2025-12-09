Омский «Авангард» сообщил о новых достижениях хоккеистов

Капитан омского «Авангарда» примет участие в Матче звёзд КХЛ 7 и 8 февраля. Он выиграл зрительское голосование в категории защитников. Капитаном омской команды хоккеист неизменно является с 2022 года. В прошлом году клуб заключил с ним пятилетний контракт. У Дамира есть супруга и двое детей. Сына он уже вывел на лёд и поделился видео с первой тренировки со своими болельщиками.