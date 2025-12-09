Жительница Новосибирской области едва не осталась без машины из-за долгов

После судебного заседания, на котором она оспаривала законность действий судебного пристава, стало известно, что у гражданки имеется девять исполнительных производств на общую сумму 124 тысячи рублей. Долги образовались из-за неуплаченных административных штрафов, задолженности перед ЖКХ и кредитных обязательств. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Женщина настаивала на том, что кредитов не брала и никому ничего не должна, однако судебный пристав-исполнитель вынес ряд мер, включая запрет на выезд из страны. Это ограничение стало причиной срыва её запланированной поездки в Казахстан, что, безусловно, добавило масла в огонь её недовольства.
После заседания, когда женщина пыталась выяснить, как вернуть свой автомобиль, судебный пристав неожиданно обнаружила Toyota Corolla прямо у входа в здание суда. «Мы знали о наличии у неё этого автомобиля и подготовились к его эвакуации, но не думали, что он будет так близко», — рассказала сотрудница службы.
В итоге, после того как женщина погасила свои долги, автомобиль был возвращён. Она осознала, что ее финансовая небрежность привела к таким неприятным последствиям, и пообещала отозвать исковое заявление против судебного пристава.
