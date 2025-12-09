Морозная и без осадков: стало известно, как будет погода в Башкирии в ближайшие дни

Синоптики Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие два дня — 9 и 10 декабря.
Во вторник, 9 декабря, значительных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока и востока, его сила оценивается как умеренная. В ночные часы температура опустится до −13…-18°C, а в отдельных районах может быть еще холоднее, до −23°C. Днем воздух прогреется до −8…-13°C, с локальным понижением до −18°C в некоторых местах.
В среду, 10 декабря, погода останется сухой. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, также умеренный. Ночью столбики термометров покажут −10…-15°C, кое-где возможно похолодание до −20…-25°C. Дневная температура составит −5…-10°C, на отдельных территориях — до −15°C.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.