Морозная и без осадков: стало известно, как будет погода в Башкирии в ближайшие дни

Во вторник, 9 декабря, значительных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока и востока, его сила оценивается как умеренная. В ночные часы температура опустится до −13…-18°C, а в отдельных районах может быть еще холоднее, до −23°C. Днем воздух прогреется до −8…-13°C, с локальным понижением до −18°C в некоторых местах.