«Союз МС-27» с Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-27» отстыковался от Международной космической станции и направляется к Земле. На корабле находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
Ведомство провело трансляцию процесса отстыковки корабля от МКС. Сообщается, что в 7.10 утром вторника 9 декабря двигательная установка корабля включится на торможение, потом «Союз МС-27» начнёт сход с орбиты. Ожидается, что он приземлится в казахстанской степи в 8.04 по московскому времени.
Накануне экипаж Международной космической станции подготовил торт для космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также для астронавта NASA Джонатана Кима, которым скоро предстоит вернуться на Землю на корабле «Союз МС 27».
Тем временем специалисты центра эксплуатации наземного космического оборудования на космодроме «Восточный» начали подготовку к сборке пакета первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б». В конце декабря она поднимет на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования.