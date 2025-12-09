«Союз МС-27» с Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС

Ведомство провело трансляцию процесса отстыковки корабля от МКС. Сообщается, что в 7.10 утром вторника 9 декабря двигательная установка корабля включится на торможение, потом «Союз МС-27» начнёт сход с орбиты. Ожидается, что он приземлится в казахстанской степи в 8.04 по московскому времени.