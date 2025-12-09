В РФ могут появиться льготные топливные карты для многодетных семей

Ранее АвтоВАЗ заявил, что имеет опыт работы с бензином, содержащим до 10% этилового спирта, и такое топливо используется как эталонное при сертификационных испытаниях. По данным производителя, топливо с 10%-ной долей спирта не оказывает существенного влияния ни на мощность двигателя, ни на его надёжность. Однако для оценки последствий при более высоком содержании спирта потребуются дополнительные испытания.