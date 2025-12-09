Земскому учителю в Хабаровском крае возместят расходы на аренду

Суд района установил, что порядок возмещения расходов на аренду учителю не предусмотрен. Но отсутствие возможности получить компенсацию ставит учителя в неравное положение с теми, для кого она предусмотрена. Суд встал на сторону педагога и принял решение в ее пользу.