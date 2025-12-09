Земскому учителю в Хабаровском крае возместят расходы на аренду

В районе имени Лазо Хабаровского края земскому учителю по решению суда возместят расходы на аренду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалист приехала из другого региона для работы по программе «Земский учитель» в школе поселка Переяславка.
Свободного служебного и муниципального жилья не оказалось, поэтому ей пришлось снимать квартиру у жителя по договору аренды. Педагог обратилась в суд с иском к школе и районному управлению образования с иском о взыскании компенсации затрат.
Суд района установил, что порядок возмещения расходов на аренду учителю не предусмотрен. Но отсутствие возможности получить компенсацию ставит учителя в неравное положение с теми, для кого она предусмотрена. Суд встал на сторону педагога и принял решение в ее пользу.
Министерство образования и науки Хабаровского края обжаловало его, ссылаясь на то, что по закону компенсация платы за наём частных жилых помещений не предусмотрена.
— Апелляционная и кассационная инстанции, проверив доводы жалоб, пришли к выводу, что решения всесторонне являются законными и обоснованными, соответствуют правильно примененным нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела. Решение суда вступило в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
