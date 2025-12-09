Молодежи перечислили самые востребованные профессии в колледжах

Ранее в России было принято решение с 1 января 2026 года ввести обновленный классификатор профессий и должностей, поскольку действующему перечню около 30 лет и многие позиции устарели. В новом списке появились современные специальности, в том числе связанные с ИИ, 3D-печатью, IT и сферой услуг, что отражает изменения на рынке труда и рост спроса на технологические и сервисные направления.