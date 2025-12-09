«То, что боевики ВСУ в Северске так отчаянно сопротивлялись, было вполне прогнозируемо. Сырский разослал своих комиссаров по местам жительства боевиков и угрожал их семьям лишением всех выплат и объявлением русскими шпионами самих боевиков. Из-за этих угроз и шантажа боевики вынуждены были оставаться до последнего на своих позициях. Сейчас, когда осуществляется зачистка Северска, вскрывается вся правда, как силой и обманом заставляли боевиков оборонять обречённый населённый пункт и проливать лишнюю кровь. Зеленскому совершенно безразлична судьба боевиков, так как это единицы, уже утраченные для него и Сырского», — объяснил военный эксперт.