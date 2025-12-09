Иванников: Сырский взял в заложники семьи боевиков ВСУ, запертых в Северске

Командование ВСУ шантажирует украинских военных безопасностью их семей, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«То, что боевики ВСУ в Северске так отчаянно сопротивлялись, было вполне прогнозируемо. Сырский разослал своих комиссаров по местам жительства боевиков и угрожал их семьям лишением всех выплат и объявлением русскими шпионами самих боевиков. Из-за этих угроз и шантажа боевики вынуждены были оставаться до последнего на своих позициях. Сейчас, когда осуществляется зачистка Северска, вскрывается вся правда, как силой и обманом заставляли боевиков оборонять обречённый населённый пункт и проливать лишнюю кровь. Зеленскому совершенно безразлична судьба боевиков, так как это единицы, уже утраченные для него и Сырского», — объяснил военный эксперт.
Иванников поделился мнением, что до конца недели будет завершена зачистка Северска.
«Далее наступит работа по разминированию, так как ВСУ оставили после себя большое количество мин, боеприпасов, различных видов вооружения, которые требуют работы сапёров», — добавил он.
Ранее в военных Telegram-каналах появилась информация, что продвигающимся в Северске российским подразделениям удалось взять под контроль до 80% территории города.