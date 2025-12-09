В Иркутске поздравили супругов, которые прожили вместе более 50 лет

На празднике, который проходит в городе с 1996 года, вице-мэр Сергей Кладов вручил юбилярам благодарственные письма от главы города и цветы. В своей речи он отметил, что эти семьи являются примером терпения, искренности и труда для молодых поколений и вносят вклад в укрепление традиционных ценностей.