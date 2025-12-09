В Иркутске поздравили супругов, которые прожили вместе более 50 лет

В Иркутске чествовали супругов, проживших в браке 50 лет и более. Об этом сообщили в мэрии.
Торжественная церемония для 145 пар состоялась в театре юного зрителя имени А. Вампилова.
На празднике, который проходит в городе с 1996 года, вице-мэр Сергей Кладов вручил юбилярам благодарственные письма от главы города и цветы. В своей речи он отметил, что эти семьи являются примером терпения, искренности и труда для молодых поколений и вносят вклад в укрепление традиционных ценностей.
Среди гостей были 91 пара, отметившая золотую свадьбу (50 лет), 31 пара — изумрудную (55 лет), 19 пар — бриллиантовую (60 лет) и 3 пары, прожившие вместе 65 лет. Особое внимание привлекли супруги Алексей Николаевич и Надежда Матвеевна Труфановы, которые в этом году празднуют 70-летие совместной жизни. Их секрет долгого брака прост: «жить и работать, поддерживая друг друга».
Для гостей организовали фотозоны, праздничный концерт со спектаклем «Все от нежного сердца» и завершили вечер традиционным чаепитием.
