Для возвращающегося на Землю экипажа «Союз МС-27» на МКС приготовили торт

На Международной космической станции для экипажа корабля «Союз МС-27», возвращающегося на Землю, приготовили тематический торт. Космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и астронавта Джонатана Кима таким образом решили проводить коллеги по орбитальному комплексу. Видеоролик опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Госкорпорация отметила, что торт стал своего рода символическим подарком перед отбытием экипажа. В сообщении подчеркнули, что на МКС решили устроить небольшой праздник, чтобы отметить окончание очередной вахты.
На размещённых кадрах видно, как торт плавно вращается в условиях невесомости. На его верхней части размещена цифра «73», указывающая на номер текущей экспедиции станции.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-27», на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким, успешно отстыковался от Международной космической станции.