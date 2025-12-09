В Минобороны предложили учредить медаль «За поиск без вести пропавших и павших»

«Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: “Медаль “За спасение без вести пропавших и павших”. Добавить приложение № 10 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 777 “Положение о медали “За поиск без вести пропавших и павших со следующим содержанием”: “1. Медалью “За поиск без вести пропавших и павших” (далее — медаль) награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации: за проявленные самоотверженность и инициативу при розыске без вести пропавших и павших военнослужащих в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни”, — сказано в проекте.