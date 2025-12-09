В Омске за 9 миллионов продают кафе «Goroh» на Карла Маркса

В Омске на «Авито» выставили на продажу вегетарианское кафе «Goroh», расположенное на проспекте Карла Маркса, в здании Иртышского пароходства. Кафе занимает площадь 316 кв. м и располагает более 100 посадочными местами. Также у заведения есть территория для летника.