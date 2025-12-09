Ричмонд
В Омске за 9 миллионов продают кафе «Goroh» на Карла Маркса

Заведение работает с 2016 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске на «Авито» выставили на продажу вегетарианское кафе «Goroh», расположенное на проспекте Карла Маркса, в здании Иртышского пароходства. Кафе занимает площадь 316 кв. м и располагает более 100 посадочными местами. Также у заведения есть территория для летника.

Цена кафе составляет 9 млн рублей. Заведение работает с 2016 года и имеет долгосрочный договор аренды. В объявлении подчеркивается, что у кафе есть зарегистрированная торговая марка GOROH falafel and coffee.

Кафе «Goroh» стало первым в Омске заведением с еврейским стрит-фудом и за девять лет работы завоевало популярность среди любителей вегетарианской кухни.