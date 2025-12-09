Нечищеные тротуары и дворы: куда обращаться жителям Новосибирска

Если снег не убирают во дворе, первым шагом следует обратиться в свою управляющую компанию (УК) или в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) региона. Для оперативных жалоб на городские улицы и тротуары работает круглосуточный номер Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новосибирска.