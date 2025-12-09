Нечищеные тротуары и дворы: куда обращаться жителям Новосибирска

С приходом зимы проблема неочищенных от снега и льда дворов, тротуаров и дорог вновь становится актуальной для жителей.
Если снег не убирают во дворе, первым шагом следует обратиться в свою управляющую компанию (УК) или в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) региона. Для оперативных жалоб на городские улицы и тротуары работает круглосуточный номер Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новосибирска.
Специализированные ведомства также принимают обращения по закреплённым за ними территориям. Так, за состояние тротуаров вдоль крупных магистралей отвечает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) занимается вопросами безопасности на проезжей части.
Альтернативой звонкам может стать цифровая платформа. Сообщить о проблеме можно через портал «Госуслуги», используя раздел «Платформа обратной связи», или в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».