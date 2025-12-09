Ричмонд
В Красноярском крае экипаж ДПС освободил скорую из снежного плена

В Назаровском округе экипаж ДПС выручил бригаду скорой помощи, оказавшуюся в снежном плену.

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время патрулирования автодороги Назарово — Сахапта — Подсосное автоинспекторы заметили автомобиль скорой помощи, застрявший в кювете. В машине находились водитель, фельдшер и пациент, которого везли в больницу.

Из-за сложных дорожных и погодных условий водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Самостоятельно выбраться из сугроба не получилось.

«Полицейские отправились в ближайшую деревню и привлекли к помощи тракториста. С помощью трактора машину скорой помощи удалось вытащить», — сообщили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели транспортное средство, убедились в его исправности и пожелали медикам благополучного пути.