В Красноярском крае экипаж ДПС освободил скорую из снежного плена

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Во время патрулирования автодороги Назарово — Сахапта — Подсосное автоинспекторы заметили автомобиль скорой помощи, застрявший в кювете. В машине находились водитель, фельдшер и пациент, которого везли в больницу.
Из-за сложных дорожных и погодных условий водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Самостоятельно выбраться из сугроба не получилось.
«Полицейские отправились в ближайшую деревню и привлекли к помощи тракториста. С помощью трактора машину скорой помощи удалось вытащить», — сообщили в МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели транспортное средство, убедились в его исправности и пожелали медикам благополучного пути.