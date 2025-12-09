Минпросвещения назвало самые востребованные специальности в российских колледжах

Самыми востребованными среди абитуриентов колледжей России стали медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности. А самым популярным направлением оказалось «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование». Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве уточнили, что в наступившем учебном году студентами техникумов и колледжей стали около 1,3 млн человек.
«Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — уточнили в Минпросвещения.
В частности, 84,3 тысячи ребят учатся на направлении «Сестринское дело», а на втором по популярности направлении «Информационные системы и программирование» — 74,3 тысячи бывших школьников.
Также в числе лидеров специальности для будущих сварщиков, автослесарей и учителей начальных классов.
Ранее в Минтруда обновили кадровый прогноз и назвали самые востребованные профессии до 2032 года. Ими оказались швеи, сварщики, слесари и механизаторы. При этом, учитывая демографические тенденции, властям и бизнесу придется не только ориентировать на эти специальности молодежь, но и активно увеличивать производительность труда.