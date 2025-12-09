Минпросвещения назвало самые востребованные специальности в российских колледжах

Ранее в Минтруда обновили кадровый прогноз и назвали самые востребованные профессии до 2032 года. Ими оказались швеи, сварщики, слесари и механизаторы. При этом, учитывая демографические тенденции, властям и бизнесу придется не только ориентировать на эти специальности молодежь, но и активно увеличивать производительность труда.