«Остаются сильнейшие»: можно ли стать регбистом на Урале — проверено на себе. Фото, видео

Разминка длится 20 минут, затем начинается основная часть. Чтобы понять, что регби — это спорт не для слабаков, мне хватило 10 минут. Много времени ушло на то, чтобы научиться быстро вставать из положений сидя и лежа и сразу бежать. В регби этот навык ключевой. Затем началась работа на мышцы кора в статическо-динамических упражнениях. Мы тянули щит-макивару по татами, в промежутки работали на контакт — с положения лежа ударяли щит плечом для набивки мышц, захватывали щит в положении лежа. И так 30−40 минут, после которых уже чувствуешь себя вымотанным и побитым. Но это еще не все.