Проезд подорожает еще на восьми маршрутах общественного транспорта в Иркутске

IrkutskMedia, 9 декабря. Коммерческие перевозчики уведомили мэрию Иркутска о повышении стоимости проезда еще на восьми муниципальных маршрутах. Новые тарифы начнут действовать с 25 декабря и с 1 января.
Как сообщает пресс-служба администрации города, стоимость поездки на автобусах № 4 «Ц. Рынок — м/р Университетский», № 10 т «Реабилитационный центр — пл. ГЭС — Ц. Рынок», № 12 «Верхняя Набережная — Сквер им. Кирова — Верхняя Набережная», № 16к «м/р Солнечный — сквер им. Кирова», № 22 «м/р Первомайский — Ц. рынок — м/р Первомайский» и № 45 «м/р Первомайский — пл. ГЭС — Аэропорт» составит 50 рублей с 25 декабря.
Кроме того, подорожание затронет маршруты № 10 «Н. Ленино — Завод нерудных материалов» и № 59 «М/р Зеленый (кольцевой)». Стоимость поездки составит 40 рублей.
Напомним, что коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.
Ранее агентство сообщало, что с 25 декабря в Иркутске повысится стоимость поездки на автобусах № 5к, № 9, № 11к, № 17, № 23, № 49.