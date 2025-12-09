Проезд подорожает еще на восьми маршрутах общественного транспорта в Иркутске

Как сообщает пресс-служба администрации города, стоимость поездки на автобусах № 4 «Ц. Рынок — м/р Университетский», № 10 т «Реабилитационный центр — пл. ГЭС — Ц. Рынок», № 12 «Верхняя Набережная — Сквер им. Кирова — Верхняя Набережная», № 16к «м/р Солнечный — сквер им. Кирова», № 22 «м/р Первомайский — Ц. рынок — м/р Первомайский» и № 45 «м/р Первомайский — пл. ГЭС — Аэропорт» составит 50 рублей с 25 декабря.