Землетрясение произошло на Байкале 9 декабря

Землетрясение на Байкале 9 декабря 2025 произошло со стороны Бурятии поздней ночью. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился неподалеку от села Турка Прибайкальского района.
Землетрясение на Байкале 9 декабря 2025.
Случилось все около двух часов ночи. Поэтому сибиряки могли проснуться от легкой тряски. Возможно, упали книги с полок, либо посуда. Однако никак серьезных разрушений сейсмособытие не принесло. Все объекты работают в обычном режиме.
Вот что известно о землетрясении на Байкале 9 декабря 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 декабря ожидается магнитная буря. Она начнется из-за мощной вспышки на Солнце. От звезды к Земле летит облако заряженных частиц. Оно достигнет нашей планеты примерно в первой половине дня. Буря будет сильной, но не рекордной.