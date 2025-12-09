Землетрясение произошло на Байкале 9 декабря

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 декабря ожидается магнитная буря. Она начнется из-за мощной вспышки на Солнце. От звезды к Земле летит облако заряженных частиц. Оно достигнет нашей планеты примерно в первой половине дня. Буря будет сильной, но не рекордной.