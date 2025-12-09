Ричмонд
Землетрясение произошло на Байкале 9 декабря

Эпицентр находился неподалеку от села Турка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение на Байкале 9 декабря 2025 произошло со стороны Бурятии поздней ночью. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился неподалеку от села Турка Прибайкальского района.

Землетрясение на Байкале 9 декабря 2025.

Случилось все около двух часов ночи. Поэтому сибиряки могли проснуться от легкой тряски. Возможно, упали книги с полок, либо посуда. Однако никак серьезных разрушений сейсмособытие не принесло. Все объекты работают в обычном режиме.

Вот что известно о землетрясении на Байкале 9 декабря 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 декабря ожидается магнитная буря. Она начнется из-за мощной вспышки на Солнце. От звезды к Земле летит облако заряженных частиц. Оно достигнет нашей планеты примерно в первой половине дня. Буря будет сильной, но не рекордной.