Нижегородцам рассказали, кто получит статус предпенсионера в 2026 году

В связи с тем, что пенсионный возраст в России повышается поэтапно, на пенсию в 2026 году могут уйти женщины в возрасте 59 лет и мужчины 64 лет. Предпенсионерами будут считаться женщины 54 лет и мужчины 59 лет. С 2028 года, когда реформа пенсионной системы завершится, пенсионерами по возрасту будут считаться женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет, а предпенсионный статус получат женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет.