Нижегородцам рассказали, кто получит статус предпенсионера в 2026 году

Статус предпенсионера появился в России сравнительно недавно, вместе с пенсионной реформой. Предпенсионер — это гражданин, которому до выхода на пенсию осталось немного, но из-за увеличения пенсионного возраста его пришлось отложить. В материале 360.ru рассказывается, как оформить этот статус и кому он положен.
В связи с тем, что пенсионный возраст в России повышается поэтапно, на пенсию в 2026 году могут уйти женщины в возрасте 59 лет и мужчины 64 лет. Предпенсионерами будут считаться женщины 54 лет и мужчины 59 лет. С 2028 года, когда реформа пенсионной системы завершится, пенсионерами по возрасту будут считаться женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет, а предпенсионный статус получат женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет.
Если человек имеет право выйти на пенсию досрочно, то и статус предпенсионера ему присваивается раньше. Например, такое право имеют водители общественного транспорта, военнослужащие по контракту, работники на Крайнем Севере и сотрудники вредных производств. Родители или опекуны, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 8 лет, также выходят на пенсию раньше других категорий. Более ранние сроки выхода на пенсию имеют многодетные матери.
Россияне со статусом предпенсионера имеют право на два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Работодатели не могут уволить предпенсионера или отказать ему в приеме на работу из-за возраста. Если это правило нарушается, компанию могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.
Если предпенсионер перестал работать или не устроился на новое место работы, он имеет право на пособие по безработице в увеличенном размере.
Для предпенсионеров есть программа по повышению квалификации и переквалификации, а также ряд льгот в оплате налогов. Для их получения необходимо подтвердить статус предпенсионера, обратиться с этим можно в МФЦ или Социальный Фонд России.