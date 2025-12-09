На СВО погиб молодой программист из Омской области

«При исполнении служебного долга, в ходе специальной военной операции, героически погиб наш земляк Евгений Корженевский. Бойцу было 22 года. Евгений Александрович родился 8 мая 2003 года в Омске. В возрасте 6 лет с родителями переехал в Оконешниково. Во время учебы успешно занимался в школе одаренных детей. После окончания 10 класса Оконешниковской школы, Евгений поступил в Омский колледж транспортного строительства по специальности информационные системы и программирование. Смелый, решительный, всегда был готов прийти на помощь, отличался добротой и отзывчивостью. В 2024 году был призван в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. В августе 2024 года заключил контракт на СВО. Службу гвардии ефрейтор Евгений Корженевский проходил в мотострелковом батальоне. Погиб 16 ноября 2025 года при выполнении боевых задач на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!», — говорится в некрологе администрации.