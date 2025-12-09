Мурашко рассказал, когда пациенты в РФ получат вакцину для терапии меланомы

Напомним, 3 декабря Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале применения персонализированной онковакцины в России. Он отметил, что пациенты могут начать получать лечение в ближайшие месяцы. Препарат введут сначала группе больных меланомой. За экспериментальным режимом будут следить Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена.