Запах смерти: в бегстве кота Ларри увидели зловещий знак для Зеленского

Визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит вновь запомнился не только политическими переговорами, но и курьезным, а по мнению некоторых экспертов, весьма красноречивым инцидентом. Главный мышелов правительственной резиденции кот Ларри в очередной раз демонстративно отказался находиться рядом с украинским лидером.
Кадры, на которых питомец поспешно ретируется при появлении Зеленского, облетели мировые СМИ и вызвали волну обсуждений. Что стоит за этим поведением? Просто кошачья причуда или тонкое животное чутье, способное уловить то, что скрыто от людей? Специалисты по поведению кошек — фелинологи и зоопсихологи — дали свои объяснения.
Почему Ларри не выносит Зеленского?
Зоопсихологи не сомневаются, что поведение кота Ларри не случайно.
«Кошки очень чувствительны ко всякому роду энергий. У них хорошо развита интуиция, кошки прекрасно читают людей, какой заряд потенциала вообще положительный или отрицательный. Видимо, Зеленский, настолько уже негативный персонаж, настолько он в себя впитал энергию войны, энергию негатива, энергию убийств, что кот просто не может переварить. Кошки хорошо переваривают, трансформируют всю негативную энергию. В данном случае, видимо, кот не может справиться с энергетикой данного персонажа, не может его вынести и для того, чтобы не вступать с ним в какие-то конфликты, уходит», — объяснила aif.ru фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Но это не единственное объяснение.
«От человека может исходить неприятный, недружественный запах. В случае с Зеленским речь может идти о запахе адреналина, кортизола. Когда человек испытывает злобу, агрессию, организм вырабатывает эти гормоны, и животные это считывают и считывают это именно как проявление потенциальной угрозы. То есть кот считывает этот негатив, своим поведением демонстрирует человеку», — добавила фелинолог.
Куклачев: «Ларри — не просто кот».
Народный артист России, представитель знаменитой цирковой династии Дмитрий Куклачев подчеркнул, что Ларри — не обычный питомец, а настоящий ветеран политических баталий, видевший разных мировых лидеров. Его реакция — это диагноз на уровне инстинктов.
«Ларри — не простой кот. Он главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании, должность с официальными обязанностями. Он видел уйму политиков и напряженных моментов. Коты — тонкие психологи. Их реакция редко связана с личностью человека в нашем понимании, а скорее с его энергетикой и невербальными сигналами. Кошка считывает напряжение, тревожность, агрессию или чрезмерную навязчивость, Зеленский именно такой», — заявил Куклачев.
Артист также предположил, что у животного мог сохраниться негативный опыт от предыдущих встреч.
«Может быть, у Ларри был в прошлом негативный опыт: если Зеленский ранее чем-то напугал кошку (даже нечаянно), а он, как мы видим, частый гость туманного Альбиона, кот будет долго его помнить», — отметил эксперт.
В конечном счете, Куклачев делает однозначный вывод: «Думаю, раз кот добровольно уходит от конкретного человека — это четкий сигнал, что Ларри чувствует себя в его присутствии небезопасно. Умный хозяин должен доверять такой реакции своего питомца, а так же сделать соответствующие выводы».
История с продолжением: Ларри и Зеленский — «вражда» длиною в год.
Важно отметить, что нынешний инцидент — уже второй акт в этой необычной «драме». В 2024 году, во время визита Зеленского кот Ларри повел себя аналогично: демонстративно покинул помещение резиденции. Такая последовательность лишь укрепляет экспертов во мнении, что речь идет не о случайности, а о устойчивой и негативной реакции животного на конкретного человека.
Кот с характером и должностью: кто такой Ларри?
Для полной картины стоит напомнить, кто вообще этот пушистый дипломат. Кот Ларри был взят на службу из приюта в 2011 году для ловли мышей в резиденции премьер-министра. Он имеет официальный статус главного мышелова правительственной резиденции, а его содержание закреплено исторической традицией, ведущей начало с XV века.
У Ларри даже есть собственное жалование (пусть и символическое) и активная социальная жизнь — за него ведут аккаунт в соцсетях, где от его лица сообщают новости. Характер у кота независимый и прямолинейный: так, когда в отставку уходил премьер-министр Риши Сунак, в соцсети от имени Ларри сообщалось, что он «попрощался» с политиком, нагадив тому в ботинок.
Таким образом, поведение Ларри — это не просто забавный мем для соцсетей. Это повод задуматься о том, какие сигналы посылает человек в состоянии хронического стресса и агрессии. Животные, лишенные политических предрассудков, реагируют на чистую энергетику и физиологию. И если опытный, видавший виды кот, в чьи обязанности входит встречать высоких гостей, дважды сбегает от одного и того же человека, возможно, к этому стоит прислушаться не только как к курьезу, но и как к важному знаку.