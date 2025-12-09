Таможенники Казахстана и России обсудили цифровизацию процедур на границе

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Московский таможенный пост стал площадкой встречи делегаций России и Казахстана, сообщили в Федеральной таможенной службе.
Основной темой встречи стало развитие электронного декларирования и повышение эффективности таможенного контроля, отметили в ведомстве.
«Российские коллеги поделились историей и современными практиками цифровизации таможенных процедур», — указывается в сообщении.
Особое внимание было уделено автоматизации процессов регистрации и выпуска деклараций, что значительно ускоряет проведение операций.
«Представители таможенной службы Казахстана ознакомились с повседневной работой инспекторов в операционных залах поста. Особый интерес вызвала система контроля нагрузки на каждого должностного лица, позволяющая анализировать текущие и средние показатели эффективности на основе исторических данных прошлых периодов», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили реализацию Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года и применение новых технологий для оптимизации контроля.