Таможенники Казахстана и России обсудили цифровизацию процедур на границе

Встречи укрепляют профессиональный диалог между ведомствами двух стран.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Московский таможенный пост стал площадкой встречи делегаций России и Казахстана, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Основной темой встречи стало развитие электронного декларирования и повышение эффективности таможенного контроля, отметили в ведомстве.

«Российские коллеги поделились историей и современными практиками цифровизации таможенных процедур», — указывается в сообщении.

Особое внимание было уделено автоматизации процессов регистрации и выпуска деклараций, что значительно ускоряет проведение операций.

«Представители таможенной службы Казахстана ознакомились с повседневной работой инспекторов в операционных залах поста. Особый интерес вызвала система контроля нагрузки на каждого должностного лица, позволяющая анализировать текущие и средние показатели эффективности на основе исторических данных прошлых периодов», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года и применение новых технологий для оптимизации контроля.