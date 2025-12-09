Ричмонд
Движение по одной из улиц Владивостока перекроют из-за ремонта канализации

Работы продлятся неделю.

Источник: PrimaMedia.ru

Движение по улице Стальского, 1 во Владивостоке будет полностью закрыто из-за ремонта канализационной сети. Работы включают устранение повреждения и перекладку трубопровода, сообщила пресс-служба Примводоканала.

«Перерыв движения запланирован c 9 по 16 декабря текущего года до 20.00», — говорится в сообщении.

АО «Горканализация» рекомендует заранее скорректировать маршруты и приносит извинения за доставленные неудобства.

Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 9 декабря.

Власти города вводят временные ограничения в связи с возложением венков к мемориалу.