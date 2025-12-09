Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году

минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге (без изменений);месячный расчетный показатель — 4 325 тенге (в 2025 году — 3932 тенге);минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (в 2025 году — 32 360 тенге);минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге);размер прожиточного минимума — 50 851 тенге (в 2025 году — 46 228 тенге).