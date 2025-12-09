Ричмонд
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году

Токаев подписал закон от 8 декабря 2025 года «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы», которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены:

минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге (без изменений);месячный расчетный показатель — 4 325 тенге (в 2025 году — 3932 тенге);минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (в 2025 году — 32 360 тенге);минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге);размер прожиточного минимума — 50 851 тенге (в 2025 году — 46 228 тенге).

Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения на 10%.

Также установлен размер взносов государства на ОСМС — 2% от объекта исчисления взносов государства.

Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что президент подписал закон о республиканском бюджете на 2026−2028 годы.