Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году

Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены:
минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге (без изменений);месячный расчетный показатель — 4 325 тенге (в 2025 году — 3932 тенге);минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (в 2025 году — 32 360 тенге);минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (в 2025 году — 62 771 тенге);размер прожиточного минимума — 50 851 тенге (в 2025 году — 46 228 тенге).
Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения на 10%.
Также установлен размер взносов государства на ОСМС — 2% от объекта исчисления взносов государства.
Закон вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что президент подписал закон о республиканском бюджете на 2026−2028 годы.