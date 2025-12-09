В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск судов

Срочная новость.
В аэропорту Казани введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.
В аэропорту Казани введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.
Срочная новость.
В аэропорту Казани введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.