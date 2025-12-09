Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным в Омске 2025?

19 декабря в 12:00 по московскому времени Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет ежегодную программу «Итоги года», которая объединит формат прямой линии и большой пресс-конференции. В ходе прямого эфира глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан страны.
Где смотреть «Итоги года с Владимиром Путиным» 2025?
Трансляция мероприятия будет организована на всех ключевых медиаплатформах:
По телевизору. Практически все главные федеральные каналы будут показывать прямой эфир пресс-конференции: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир».
В интернете. На официальных сайтах телеканалов или на официальном сайте Кремля.
В соцсетях и на стриминговых платформах. Самая простая возможность — зайти в официальные группы программы «Москва. Путину» «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Там будет живая трансляция. Также можно смотреть на различных площадках с онлайн-вещанием.
Как задать вопрос Путину на «Итогах года с Владимиром Путиным» 2025?
Прием обращений от граждан начался 4 декабря в 15:00 по московскому времени и продлится до завершения эфира 19 декабря.
Задать свой вопрос можно несколькими способами:
На специальном сайте проекта: moskva-putinu.ru.
По бесплатному телефону горячей линии:
Посредством SMS на номер: 040−40.
Через официальные сообщества программы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Через мобильное приложение проекта.
Через мессенджер MAX.
Для обработки массива поступающих обращений и выявления наиболее значимых тем используется технология искусственного интеллекта. Как отмечают в пресс-службе Президента, данный инструмент способствует оперативному сбору и систематизации вопросов, позволяя в ходе эфира уделить внимание ключевым проблемам, волнующим общество.