Долина прошла психиатрическую экспертизу на фоне скандала с продажей квартирой

Дело связано с мошенничеством, которому Долина подверглась в 2024 году: злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести около 300 миллионов рублей. Тогда суд признал сделку купли-продажи недвижимости недействительной и вернул певице право собственности, однако сама Долина на одно из заседаний не явилась.