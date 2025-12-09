В Екатеринбурге ударили лютые морозы: онлайн-трансляция

08:51 Сервис Яндекс. Карты оценивает пробки в городе на 8 баллов. Жительница Академического рассказала URA.RU, что выехать из района очень сложно. «От остановки академика Сахарова до Павла Шаманова мы ехали почти 50 минут. А это две остановки. А до этого автобус № 52, который идёт до центра, ждали на морозе полчаса.», — поделилась она.