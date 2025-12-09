В Екатеринбурге ударили лютые морозы: онлайн-трансляция

Температура воздуха опустилась в городе ниже 25 градусов.
9 декабря обещает стать самым холодным днем в году. Температура воздуха в Екатеринбурге опустилась ниже 25 градусов, из-за вчерашних снегопадов город с раннего утра стоит в пробках, а родители отказываются вести детей в школу в такой мороз. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
09:00 Из-за морозов в некоторых школах разрешили родителям не приводить детей на занятия. Например, выходной получили младшеклассники школы № 79 в Академическом.
08:57 Подскочили и цены на такси. Так, если не хочется толкаться в автобусе из Академического, можно уехать на машине за 1000 рублей. Не в час-пик цена поездки в два раза ниже.
08:51 Сервис Яндекс. Карты оценивает пробки в городе на 8 баллов. Жительница Академического рассказала URA.RU, что выехать из района очень сложно. «От остановки академика Сахарова до Павла Шаманова мы ехали почти 50 минут. А это две остановки. А до этого автобус № 52, который идёт до центра, ждали на морозе полчаса.», — поделилась она.