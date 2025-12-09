Взрывы в раю: 100 тысяч туристов из РФ остаются в Таиланде после обострения

На фоне новостей о возобновлении боевых действий на тайско-камбоджийской границе у многих туристов, планирующих или уже находящихся на отдыхе в «стране улыбок», возникли обоснованные опасения. Представители туротрасли рассказали, как удалены популярные курорты от зоны конфликта и скажется ли новое обострение на турпотоке из России. Подробности ситуации для aif.ru прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Истребители в воздухе, атаки на земле.
Напомним, что утром 8 декабря армия Таиланда заявила, что Камбоджа атаковала таиландскую военную базу Анупонг. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту версию и обвинило войска Таиланда в том, что это они первыми открыли огонь. После инцидента на границе таиландская авиация подняла в воздух свои истребители.
Второй военный округ сухопутных сил Таиланда проинформировал, что камбоджийские силы атаковали районы с гражданским населением в провинции Бурирам, используя установки реактивных систем залпового огня БМ-21 и танки. В ответ, по данным телеканала Thai PBS, таиландская боевая авиация нанесла удары по казино в Камбодже, которое могло использоваться для хранения тяжелого вооружения.
Ситуация в туристических зонах.
Несмотря на серьезность инцидента и эвакуацию около 70% жителей из приграничных районов Таиланда, в АТОР призывают не драматизировать ситуацию.
«Давайте проясним ситуацию. Обострение ситуации произошло на том же участке, где оно и было и ранее в этом году. И туристы там, в принципе, не находятся, поэтому никакой угрозы жизни российским гражданам нет», — отметил Артур Мурадян.
Он подчеркнул, что основные курорты, такие как Пхукет, Паттайя, Самуи или Краби, географически сильно удалены от эпицентра событий.
«Туристы живут, как правило, на пляжных территориях, не в приграничных районах, в основном находятся на Пхукете, удаленность от района, где обострилась ситуация, составляет 600−800 км», — констатировал вице-президент АТОР.
Мурадян также добавил, что из-за произошедшего никто из российских граждан за помощью в ассоциацию не обращался.
Эксперт оценил число россиян в Таиланде в данный момент.
«Сейчас точную цифру о том, сколько в Таиланде может находиться российских туристов, может назвать только погранслужба. Но я бы сказал, что примерно не более 100 тысяч».
При этом, по его словам, «еще больше туристов в Таиланде будет находиться в преддверии новогодних праздников».
Ключевой показатель — реакция туррынка — также свидетельствует об отсутствии паники.
«Отмен нет, продажи идут стандартно», — заявил Мурадян, комментируя последствия эскалации.
Эксперт также сослался на свой личный опыт: «Я летом находился в командировке в Таиланде, когда произошло обострение ситуации с Камбоджей, и если бы не читал российские телеграм-каналы, то и не узнал об этом. Поэтому никакой паники нет. Российским туристам ничего не угрожает».
Рекомендации туристам в Таиланде.
Главной универсальной рекомендацией для отдыхающих остается соблюдение общих правил безопасности.
«Совет для российских туристов в Таиланде всегда один: соблюдать рекомендаций местных властей», — добавил собеседник издания.
Позицию Таиланда официально озвучил премьер-министр и глава МВД Анутхин Чарнвиракун, заявив, что страна готова принять необходимые меры для сохранения собственной безопасности и суверенитета на фоне эскалации, но при этом не хочет насилия.
Туристическая жизнь в основных курортных анклавах Таиланда продолжается в штатном режиме. Российские операторы не фиксируют волн отмен, а пляжный отдых на юге страны по-прежнему остается привлекательным вариантом для зимнего путешествия.