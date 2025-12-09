Пожар в строительном городке на юго-западе Москвы ликвидирован

Сотрудники МЧС Москвы ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе столицы. Об этом информирует главное управление МЧС России по Москве.
«Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в релизе.
Напомним, утром 9 декабря в строительном городке в Москве загорелись двухъярусные бытовки, выстроенные в один ряд. До прибытия пожарных из помещений успели выйти около 90 человек.
Тем временем в станице Мешковской Ростовской области при тушении пожара в частном доме на улице Сосновой спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины.
