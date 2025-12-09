Ричмонд
Пожар в строительном городке на юго-западе Москвы ликвидирован

При пожаре в бытовках на стройке в Москве люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС Москвы ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе столицы. Об этом информирует главное управление МЧС России по Москве.

«Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в релизе.

Напомним, утром 9 декабря в строительном городке в Москве загорелись двухъярусные бытовки, выстроенные в один ряд. До прибытия пожарных из помещений успели выйти около 90 человек.

Тем временем в станице Мешковской Ростовской области при тушении пожара в частном доме на улице Сосновой спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины.

О том, как 15-летний школьник предотвратил пожар в поселке Бурятии и спас соседа, читайте здесь на KP.RU.

Также стало известно, чем закончилась история о пожаре в квест-комнате, когда четверых подростков заперли в клетке и аниматор, изображавший маньяка, нечаянно поджёг декорации паяльной лампой.