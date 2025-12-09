Определены самые востребованные у абитуриентов специальности в колледжах России

Ранее Минпросвещения отчиталось о пятикратном росте популярности целевого обучения в колледжах. С 2026 года наличие договора о целевом обучении предоставит абитуриентам СПО приоритетное право на зачисление в колледжи и техникумы. Данная мера, которая вступит в силу 1 марта 2026 года, призвана сделать целевой договор эффективным и удобным инструментом для студентов и бизнеса. Это позволит обеспечить прямое трудоустройство подготовленных специалистов в компании-заказчики.