Большинство жителей Омска не могут позволить себе автомобиль в кредит

Аналитики исходили из расчёта, что половина свободных средств семейного бюджета омичей после вычетов на минимальные расходы, направляется на погашение автокредита и содержание машины. Рассматривался кредит с первоначальным взносом в 20%, сроком на три года с оплатой КАСКО и ОСАГО, заправкой, заменой резины и ТО.