Большинство жителей Омска не могут позволить себе автомобиль в кредит

Омск занял 49 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля. Мнее 15% жителей региона могут позволить себе купить бюджетный вариант машины за 1,3 млн рублей и обслуживать её. Авто стоимостью 2,9 млн рублей могут позволить себе лишь 3,7% омских семей. Рейтинг опубликовало «РИА Новости».
Аналитики исходили из расчёта, что половина свободных средств семейного бюджета омичей после вычетов на минимальные расходы, направляется на погашение автокредита и содержание машины. Рассматривался кредит с первоначальным взносом в 20%, сроком на три года с оплатой КАСКО и ОСАГО, заправкой, заменой резины и ТО.
При этом по данным за 2023 год, в собственности омичей находится 658 тыс. транспортных средств. Личную машину имеет каждое второе домохозяйство. Среди них 32% владеют первой машиной, 25% — второй, а 26% — третьей.
По данным УФНС России по Омской области. к концу 2024 года в регионе насчитали 159 премиальных автомобилей дороже 10 млн. рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. При этом только 49 автомобилей числятся за юридическими лицами. 110 машин оформлены на физлица.