Китайские марки уже выпускают в Казахстане: как работают современные заводы

Сегодня на производстве уже собираются Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion и Changan CS55 Plus, а в будущем планируется расширение модельного ряда. Мощности площадки позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год при работе в две смены, что делает ее одной из крупнейших в Центральной Азии. Около 60 процентов выпущенной продукции планируется экспортировать, а оставшиеся 40 процентов — поставлять на внутренний рынок. Это даёт возможность работать с широким модельным рядом без остановки процессов ради переналадки. Как пояснил заместитель генерального директора Илья Рубцов: