Китайские марки уже выпускают в Казахстане: как работают современные заводы

Многие казахстанцы даже не подозревают, что машины, которые ежедневно встречаются на дорогах — от Chery до Haval и Changan — сходят с конвейера не где-то в Китае, а на современном мультибрендовом заводе в Алматы. Причём не в формате простой сборки, а в виде полноценного производственного цикла со сваркой, окраской, логистикой и тестированием, передает корреспондент El.kz.
За последние годы казахстанский автопром прошёл серьёзную трансформацию. Страна постепенно уходит от крупноблочной сборки и переходит к сложным технологическим процессам, которые позволяют выпускать автомобили почти с нуля. Это не временная мера и не попытка повторить чужой успех — это формирование собственной инженерной школы и создание устойчивой производственной базы.
Современное предприятие полного цикла в Алматы Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), стало одним из центров этой трансформации. На одной площадке объединено производство автомобилей трёх крупных китайских брендов — Chery, GWM (включая Haval и Tank) и Changan. Такой мультибрендовый формат позволяет гибко реагировать на спрос, выпускать разные модели параллельно и перенастраивать линии без длительных остановок. По словам представителей предприятия, площадка изначально проектировалась как универсальная, чтобы быть готовой к любым изменениям на рынке.
Сегодня на производстве уже собираются Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion и Changan CS55 Plus, а в будущем планируется расширение модельного ряда. Мощности площадки позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год при работе в две смены, что делает ее одной из крупнейших в Центральной Азии. Около 60 процентов выпущенной продукции планируется экспортировать, а оставшиеся 40 процентов — поставлять на внутренний рынок. Это даёт возможность работать с широким модельным рядом без остановки процессов ради переналадки. Как пояснил заместитель генерального директора Илья Рубцов:
«Мы изначально рассматривали завод как площадку, которая должна гибко реагировать на изменения рынка. Поэтому закладывалась структура, позволяющая параллельно выпускать разные модели и перенастраивать линии при необходимости. Этот подход даёт возможность работать с более широким модельным рядом без долгих остановок и крупных перестроек. В нашем случае важнее всего была технологическая универсальность, а не концентрация на одном бренде».
Одной из ключевых особенностей стала высокая степень автоматизации. В производственных цехах заметно, что значительная часть операций выполняется роботами, однако цель внедрения автоматизации — не скорость, а точность. На этапах сварки, окраски и нанесения защитных покрытий любая погрешность может повлиять на качество автомобиля, поэтому автоматические системы позволяют добиться стабильного результата. При этом участие специалистов в процессе остаётся важной частью производства — именно они обеспечивают контроль качества и выполняют операции, требующие опыта и внимания.
«Роботизированные участки внедрялись не ради скорости, а ради повторяемости операций. На таких этапах, как сварка и окраска, малейшее отклонение влияет на итоговое качество. В покрасочном цехе, например, важно ровное нанесение слоёв и точный контроль материалов, а этого проще добиться автоматическими системами. При этом на заводе остаётся большое количество процессов, где требуется участие специалистов — мы не стремились полностью заменить ручной труд, мы распределили задачи», — отметил Илья Рубцов.
Инвестиции в создание этой производственной площадки превысили 215 миллиардов тенге. Часть средств вложила компания-инициатор проекта, остальное было привлечено через финансовые инструменты Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности. Показательно, что более 90 процентов строительных и инженерных работ выполнили казахстанские специалисты, а в ряде направлений — таких как бетон, арматура и трубы — доля местного содержания составила 100 процентов. Это делает проект не только технологическим, но и экономическим стимулом для местных компаний.
Особое внимание уделено экологической составляющей. В производстве применяется технология сухой коагуляции, которая позволяет красить автомобили без использования воды и химических реагентов. Это значительно снижает нагрузку на окружающую среду. Кроме того, на площадке установлены системы сбора дождевой воды, современные очистные сооружения и резервуары для хранения технических жидкостей, что делает предприятие экологически устойчивым.
Комфорт сотрудников также является одним из приоритетов. Административный корпус включает офисы, спортивные залы, библиотеку, столовую и зоны отдыха, а общая площадь этих помещений составляет около 25 тысяч квадратных метров. Это создаёт комфортную и современную среду, в которой специалисты могут развиваться и эффективно работать.
Производственные процессы демонстрируют, что Казахстан уверенно движется в сторону технологической независимости. На площадке работают отечественные специалисты, управляющие сложными технологическими процессами — от сварки и окраски до сборки и финального тестирования автомобилей. Роботы обеспечивают безупречную точность, а люди — контроль и профессиональную экспертизу. Именно эта связка позволяет говорить о том, что отечественный автопром превращается в высокотехнологичную и самостоятельную отрасль, способную конкурировать на международном уровне.
Ранее мы писали о том, что Костанай усиливает свои позиции в машиностроении и автопроме.