Охотчане жалуются на невыносимый холод в квартирах

Жители Охотска пожаловались на низкие температуры в квартирах, сообщил Telegram-канал «Хабарай». По словам местных жителей, ситуация с отоплением остаётся критической на фоне наступающих холодов.
Граждане утверждают, что в ряде многоквартирных домов тепло не подаётся или подаётся с серьёзными перебоями. При этом внутридомовые и уличные сети, по их словам, находятся в аварийном состоянии: по посёлку фиксируются многочисленные протечки, что приводит к потерям тепла и риску выхода систем из строя.
Жители также заявляют, что подготовка к зиме либо не велась, либо проводилась недостаточно качественно. Из-за снижения температуры воздуха люди опасаются, что в период устойчивых морозов дома могут стать фактически непригодными для проживания.
Местные семьи, в том числе с детьми и пожилыми родственниками, просят власти обеспечить стабильную подачу тепла и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Как сообщил глава муниципального округа Максим Климов, 8 декабря в посёлке был введён режим повышенной готовности. Чтобы нормализовать ситуацию, в компанию-поставщика энергоресурсов вернётся директор Сергей Полищук, покинувший должность в мае.
«Прорывы происходят из-за перепадов давления на котельных и поломок котлов. 7 декабря я потребовал от руководства компании прислать квалифицированных специалистов для решения проблемы», — написал он в своём Telegram-канале.