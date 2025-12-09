Охотчане жалуются на невыносимый холод в квартирах

Граждане утверждают, что в ряде многоквартирных домов тепло не подаётся или подаётся с серьёзными перебоями. При этом внутридомовые и уличные сети, по их словам, находятся в аварийном состоянии: по посёлку фиксируются многочисленные протечки, что приводит к потерям тепла и риску выхода систем из строя.