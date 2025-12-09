Пчелы в Башкирии ушли на зимовку на месяц позже из-за теплой осени

Все лето пчелы активно трудились: наполняли и запечатывали соты нектаром, заделывали щели в ульях прополисом и изгоняли трутней, чтобы в их жилищах было сухо и достаточно корма. Зимой насекомые согреваются, собираясь в плотный клубок и питаясь заранее заготовленным медом. Именно так, в тишине, темноте и сытости, они проводят холодные месяцы вплоть до самой весны.