Пчелы в Башкирии ушли на зимовку на месяц позже из-за теплой осени

В нацпарке «Башкирия» завершили позднюю подготовку пчел к зиме.

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Башкирия» пчел подготовили к зиме примерно на месяц позже обычного срока. Причиной такой задержки стали аномально теплые температуры, которые долго не сменялись устойчивыми морозами.

Сотрудники Иргизлинского лесничества занесли ульи в специальное зимнее помещение (омшаник) только сейчас. Они пояснили, что дождались минусовой температуры, чтобы пчелиные домики как следует проветрились и просохли. Для сравнения, в прошлом году эту работу выполняли еще в начале ноября.

Все лето пчелы активно трудились: наполняли и запечатывали соты нектаром, заделывали щели в ульях прополисом и изгоняли трутней, чтобы в их жилищах было сухо и достаточно корма. Зимой насекомые согреваются, собираясь в плотный клубок и питаясь заранее заготовленным медом. Именно так, в тишине, темноте и сытости, они проводят холодные месяцы вплоть до самой весны.

