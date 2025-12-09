Вечные вопросы. На что жаловались нижегородцы главе государства в 2024 году

Осталось 10 дней до ежегодной прямой линии главы государства, которая пройдёт 19 декабря. А пока nn.aif.ru вспоминает, какие вопросы жителей Нижегородской область выводились в эфир на предыдущей прямой линии 19 декабря 2024 года и что с тех пор изменилось.
Скорая министерская помощь.
Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина 19 декабря 2024 года, длилась 4 часа 27 минут. Почти в самом начале марафона в эфир тогда вышла с вопросом нижегородка Ирина Сычёва. Она пожаловалась, что два месяца безуспешно пытается записать отца, пережившего инфаркт, к кардиологу — в регионе не хватает кадров в государственном здравоохранении, в поликлиниках есть недостаток и терапевтов, и узких специалистов. В их поликлинике нужный доктор принимает лишь раз в неделю, а электронная запись к нему невозможна, — доктор не на полной ставке.
Президент сообщил, что главная проблема с медицинскими кадрами — в первичном звене здравоохранения. Он добавил: «В вашем конкретном случае мы точно совершенно поможем с вашим папой».
Как поспешили сообщить региональные власти, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова связалась с Ириной Сычёвой ещё до окончания прямой линии. Вопрос о медицинской помощи отцу Ирины был взят на контроле, пациента обеспечили нужными препаратами.
Есть над чем работать.
Конечно, кадровая проблема нижегородского здравоохранения за год не сошла на нет. Есть муниципалитеты, где она обострена. Не далее как 7 ноября, побывав в центральной районной больнице в Балахне, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ситуацию там как возмутительную и критическую. Он выяснил у пациентов, что те могут неделями ждать приёма обычного врача-терапевта, — он был один на всю поликлинику. «Ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне», — заявил глава региона. Условия пребывания в стационаре ЦРБ Никитин назвал недопустимыми. Обновлять стационар губернатор намерен в рамках национального проекта, а вот с кадрами решать вопрос нужно срочно.
Глава региона поручил минздраву области принять антикризисные меры и временно направить в командировку пятерых участковых врачей-терапевтов из областного центра. Работа началась…
В целом по региону стакан, что называется, наполовину полон: в 2023 году в государственные медучреждения пришло всего на 36 врачей больше, чем уволилось, в 2024 году — уже на 139, сообщил губернатор.
Ещё один признак перемен — весь 2025-й год Нижегородская область была стабильно на третьем месте в России по удовлетворённости людей медицинской помощью, этот показатель колебался вокруг 70%. На российском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении» регион оказался на первом месте из 89 в номинации «Повышение удовлетворённости населения оказанием медицинской помощи».
Всё это радует, но мало чем поможет, если в конкретной поликлинике или больнице для вас и ваших близких вовремя не найдётся нужный специалист или если там не смогут провести необходимое обследование. Например, 8 декабря пациенты в Арзамасе сетовали на неработающие аппараты КТ и МРТ. Правда, представители минздрава говорят, что это временная рабочая ситуация.
Цены, вы куда?
Многим запомнилось, как на экран во время президентской прямой линии-2024 вывели вопрос из Нижнего Новгорода: «Очень высокие цены в Нижнем Новгороде на продукты питания: мясо, курятину, яйца, рыбу. А рыба вообще стоит дороже мяса. Это что такое?».
Вопрос, несомненно, не чисто региональный — он волновал многих россиян. Владимир Путин о ценах тогда высказался так: поднимаются они из-за роста потребления, санкционного давления и уровня урожайности в АПК.
Увы, ценники в наших супермаркетах увеличиваются, но продуктовую инфляцию всё же стараются обуздать. Например, в октябре 2025 года в Нижегородской области годовой темп роста потребительских цен сократился до 7,6%, сообщил Волго-Вятский филиал Центробанка России. Это чуть ниже общероссийского уровня (7,7%). Кроме того, у региона самый скромный показатель на уровне ПФО: в среднем по округу инфляция в том месяце составила 8,7%.
Перед Новым годом цены на продукты, как водится, растут опережающими темпами: дорожает, например, плодоовощная продукция. И чем ближе бой курантов, тем шире список продуктов с более высокими ценами. Это общий тренд. Борьба с инфляцией продолжается.
Как задать вопрос на прямую линию президента Владимира Путина в 2025 году?
Вопросы на будущую прямую линию президента Владимира Путина принимаются вплоть до окончания её эфира 19 декабря. Эфир стартует в 12:00.
Свой вопрос можно направить на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru (москва-путину.рф); с помощью СМС или ММС с мобильного телефона на номер 0—40—40; по бесплатному телефону 8—800—200—40—40, а также через специальное мобильное приложение, через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или с помощью чат-бота в мессенджере MAX.