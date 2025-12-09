Вечные вопросы. На что жаловались нижегородцы главе государства в 2024 году

Конечно, кадровая проблема нижегородского здравоохранения за год не сошла на нет. Есть муниципалитеты, где она обострена. Не далее как 7 ноября, побывав в центральной районной больнице в Балахне, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ситуацию там как возмутительную и критическую. Он выяснил у пациентов, что те могут неделями ждать приёма обычного врача-терапевта, — он был один на всю поликлинику. «Ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне», — заявил глава региона. Условия пребывания в стационаре ЦРБ Никитин назвал недопустимыми. Обновлять стационар губернатор намерен в рамках национального проекта, а вот с кадрами решать вопрос нужно срочно.