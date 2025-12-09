Три района Омской области борются за звание молодежной столицы региона

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 8 декабря 2025 года, объявил голосование за район, который будет носить звание Молодежной столицы — 2026.
По итогам заявок и очных презентаций определились три финалиста — это Любинский, Полтавский и Нововаршавский районы. Из них омичам предстоит выбрать один. Отдать свой голос можно, в частности, в телеграм-канале Виталия Хоценко.
Итоги подведут 20 декабря, а победителя предполагается определить по сумме баллов 22 декабря 2025 года.
На момент публикации свои голоса отдали уже 28,8 тысячи омичей. Лидирует на данный момент Полтавский район — 39% голосов; затем расположились Нововаршавский (31%) и Любинский (30%) районы.