Загадочное убийство в церкви: о чем фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника»

В марте 2021 года, еще до выхода второй части, Netflix купил права на два последующих фильма франшизы за 469 миллионов долларов. В сентябре 2022 года Райан Джонсон подтвердил, что будет снимать третью часть. В том же месяце Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в двух предыдущих фильмах, заявил, что вернется к своему персонажу и в новой картине.