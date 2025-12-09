Димаш Кудайберген назначен глобальным послом доброй воли ООН

Соответствующее заявление появилось на Instagram-странице МОМ. «МОМ с гордостью назначает артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена нашим новым Послом доброй воли. Своим голосом и работой он освещает достоинство, устойчивость и многообразие людей, пострадавших от кризиса во всем мире», — говорится в заявлении организации.
Между тем портал DimashNews сообщает, что с прошлого года Димаш являлся региональным послом доброй воли МОМ. Используя свою глобальную платформу, он поддерживал работу МОМ, повышая осведомленность о проблемах мигрантов, содействуя их интеграции и участвуя в сборе средств.
Вчера, 8 декабря, на заседании совета МОМ в Женеве Димаш выступил перед делегациями государств-членов и сотрудников МОМ. «МОМ выразила благодарность Димашу за его пропаганду и поддержку миссии Организации во время его мирового турне “Stranger”, в ходе которого он последовательно транслировал послания солидарности с перемещенными и уязвимыми сообществами», — говорится в сообщении.
Певец также выступил с речью на заседании совета. «Работа с МОМ стала одной из самых значимых частей моей жизни и карьеры. В ходе каждой кампании, каждой инициативы и каждого разговора я видел, какое влияние эта организация оказывает на людей, сталкивающихся с неопределенностью, перемещением и трудностями. Получение звания глобального посла доброй воли — невероятная честь. Я принимаю его с большой скромностью и сильным чувством ответственности. В качестве глобального посла доброй воли я буду продолжать защищать интересы мигрантов и повышать осведомленность о безопасной миграции. Я буду продолжать продвигать идеи инклюзивности и устойчивости. И я буду продолжать поддерживать ваши усилия по сбору средств и реагированию на чрезвычайные ситуации», — заявил артист.