Димаш Кудайберген назначен глобальным послом доброй воли ООН

Певец также выступил с речью на заседании совета. «Работа с МОМ стала одной из самых значимых частей моей жизни и карьеры. В ходе каждой кампании, каждой инициативы и каждого разговора я видел, какое влияние эта организация оказывает на людей, сталкивающихся с неопределенностью, перемещением и трудностями. Получение звания глобального посла доброй воли — невероятная честь. Я принимаю его с большой скромностью и сильным чувством ответственности. В качестве глобального посла доброй воли я буду продолжать защищать интересы мигрантов и повышать осведомленность о безопасной миграции. Я буду продолжать продвигать идеи инклюзивности и устойчивости. И я буду продолжать поддерживать ваши усилия по сбору средств и реагированию на чрезвычайные ситуации», — заявил артист.