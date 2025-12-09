Ричмонд
Дополнительные поезда запустят в Казахстане перед Новым годом

В КТЖ сообщили о запуске дополнительных поездов в преддверии Нового года в Казахстане по ряду направлений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Nur.kz

«Для обеспечения повышенного спроса пассажиров Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда в зимний период. Эти поезда позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров», — заявил перевозчик.

Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:

  • № 201/202 «Алматы-2 — Астана-1»:

    • Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.

    • Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.

  • № 203/204 «Астана Нурлы жол — Шымкент»:

    • Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

    • Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

  • № 257/258 «Актобе — Астана Нурлы жол»:

    • Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

    • Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

Как отметили в КТЖ, составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.

«Продажа билетов доступна на официальном сайте. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом», — заявили в компании.