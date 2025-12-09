Дополнительные поезда запустят в Казахстане перед Новым годом

«Для обеспечения повышенного спроса пассажиров Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда в зимний период. Эти поезда позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров», — заявил перевозчик.
Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:
№ 201/202 «Алматы-2 — Астана-1»:
Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.
№ 203/204 «Астана Нурлы жол — Шымкент»:
Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.
№ 257/258 «Актобе — Астана Нурлы жол»:
Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.
Как отметили в КТЖ, составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.
«Продажа билетов доступна на официальном сайте. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом», — заявили в компании.